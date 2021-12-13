В Севастополе могут закрыть на Новый год магазины с непривитыми сотрудниками

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил объектам торговли с уровнем вакцинации сотрудников от коронавируса закрытием на Новый год.

"Если не выполнят условия главного санитарного врача (об обязательной вакцинации минимум 80% работников), значит, не будет у них новогодней торговли. Будем вместе с Роспотребнадзором закрывать. А что еще делать остается, если не понимают?", - приводит его слова "Интерфакс".

Как отметила главный санврач города Анна Мелюх, средний уровень вакцинации в сфере торговли и транспорта по региону составляет 50%, в культуре и ЖКХ - 60%, бытовых услуг - 70%.

В то же время вице-губернатор Александр Кулагин сообщил об улучшении ситуацией с COVID-19 в регионе. Так, число новых случаев заражения за неделю сократилось на 16%, госпитализированных на 7% меньше.

При этом Развожаев подчеркнул, что "поводов для окончательного оптимизма нет". Все ограничения пока остаются в силе.