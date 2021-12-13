Мурашко оценил состояние россиян, у которых выявлен омикрон-штамм

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о том, что российские граждане которые заразились штаммом "омикрон", чувствуют себя удовлетворительно. Ранее сообщалось, что они вернулись из ЮАР

"Там все в удовлетворительном состоянии, и большинство из них имеет иммунитет", - сказал он, уточнив, что заразившиеся новым штаммом граждане либо вакцинированы, либо ранее болели коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об обнаружении у 16 вернувшихся в страну граждан России нового омикрон-штамма.