МЧС экстренно предупредило Москву о непогоде

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, тумане с видимостью 200-700 м и гололеде, неблагоприятные погодные условия продержатся в столице до утра 14 декабря.

"В период с 21:00 13 декабря до 09:00 часов 14 декабря по городу Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег). В утренние часы местами туман с видимостью 200-700 м, гололед. На дорогах гололедица", - сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

В связи с непогодой автолюбителям рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходы, в свою очередь, должны в тумане при движении возле автомобильных дорог обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.