В МИД Германии объяснили слова о несоответствии "Северного потока-2" европейскому праву

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила свои слова про "несоответствие праву ЕС" проекта "Северный поток-2".

В воскресном интервью телеканалу ZDF Бербок заявила, что проект пока не может быть согласован, так как не выполнены требования европейского энергетического права. В понедельник она пояснила, что речь идет о вынесенном еще в ноябре решении регулятора ЕС.

"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, потому что есть четкие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга (принцип разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса - ред) и других конструкционных вопросов. Это было сделано еще несколько дней назад агентством", - сообщила Бербок.

Бербок, ставшая главой МИД в правительстве канцлера Олафа Шольца, будучи сопредседателем партии "Зеленых", в последние годы постоянно требовала остановки проекта "Северный поток - 2".

В настоящее время сертификация проекта остановлена, оператору Nord Stream 2 AG необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

В понедельник на фоне интервью Белбок, вышедшего накануне, спотовая цена газа в Европе превысила $1350/тыс кубометров, достигнув максимума с начала октября.