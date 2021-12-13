Автоавария в Дагестане унесла жизнь целой семьи

В результате ДТП на автодороге Кавказ – Уйташ – Аэропорт в Карабудахкентском районе Дагестана погибла семья из трех человек, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, 54-летний житель Махачкалы, управляя машиной Kia Rio, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КамАЗ-6520 под управлением 29-летнего жителя Каспийска.

От полученных телесных повреждений водитель Kia Rio, его 48-летняя жена и 15-летний сын скончались на месте происшествия.