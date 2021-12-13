Военный городок в Ташкенте ушел с молотка за $25 миллионов

Военный городок в Чиланзарском районе Ташкента продан в ходе онлайн-аукциона за $25 млн, сообщает пресс-служба Агентства по управлению госактивами Узбекистана.

За лот компания Do'mbrobod City Group предложила 266,4 млрд сумов.

О продаже госактива было объявлено еще в ноябре. Согласно обнародованным данным, общая площадь военного городка составляет 27,86 га. Стартовая цена составила почти 205 млрд сумов.

Ранее на торги были выставлены отель Hilton в Tashkent City и зона отдыха "Пирамиды". Помимо этого, административный совет МДЦ Tashkent City заявил о проведении открытой продажи парка отдыха, расположенного на территории делового центра в Шайхантахурском районе Ташкента.