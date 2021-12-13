"Единая Россия" поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах

Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил о том, что ЕР поддерживает законопроект о введении QR-кодов в общественных местах при условии его глубокой доработки.

"Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении... Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами ко второму чтению", - сказал он по итогам встречи фракции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения инициативы о QR-кодах.

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял о том, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты.