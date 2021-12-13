Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят будущее

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят 15 декабря развитие сотрудничества в будущем, сообщает пресс-служба Кремля

"Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу", — сказано в сообщении.

Помимо этого, руководители государств намерены обсудить актуальные глобальные и региональные вопросы.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Си Цзиньпин намерен провести онлайн встречу с российским лидером 15 декабря.