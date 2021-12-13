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В "Единой России" заявили, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться

В &quot;Единой России&quot; заявили, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил о том, что законопроект об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте будет дорабатываться.

"Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться", - сказал он журналистам в понедельник по итогам заседания фракции с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял о том, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты.

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