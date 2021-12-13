СМИ: российским банкротам спишут 2 млрд рублей долгов

Процедурой внесудебного банкротства воспользовались почти 6 тыс россиян, им будет списано более 2 млрд долгов, сообщил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, пишут "Известия".

Внесудебное банкротство в России можно оформить с сентября 2020 года. Более 3,5 тыс россиян уже избавились от долгов на сумму 1,23 млрд рублей, всего будет списано, после того, как по оставшимся заявлениям пройдет шестимесячный срок, долгов на сумму свыше двух миллиардов.

"По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%", - поделился Торосов.

В прошлом году доля запущенных процедур банкротства составляла только 30%. Глава проекта "Федресурс" Алексей Юхнин отметил, что сейчас показатель увеличился за счет сокращения числа отказов.

С сентября прошлого года россияне могут освобождаться от невыполнимых долговых обязательств во внесудебном порядке. Процедуру такого банкротства могут пройти как физлица, так и ИП. Списать можно долги в размере от 50 до 500 тыс рублей. В уже завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351,4 тыс рублей.