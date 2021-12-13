Россияне назвали главные новогодние фильмы

Опрос ВЦИОМ показал, что фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" ассоциируется с новогодними праздниками у большинства россиян.

Эта картина является самой новогодней доя 55% опрошенных. Второе место в рейтинге фильмов для новогодних праздников заняла комедия "Один дома" - 18%, третье - "Операция Ы и другие приключения Шурика", 12% голосов.

Также с новогодними праздниками ассоциируются у россиян фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" (10%), "Елки" и "Карнавальная ночь" (по 9%)

Советские фильмы в новогодние каникулы выбирают 56% россиян, еще 19% смотрят в праздники современные российские фильмы, 17% предпочитают иностранные ленты. Любые фильмы смотрят в каникулы 28% опрошенных россиян.