Опрос: сбережений нет у 43% россиян

Многие россияне совсем не имеют сбережений, показал опрос исследовательского центра портала SuperJob.ru, пишет "Интерфакс".

Сбережений нет у 43% жителей России, чаще всего это граждане с доходом менее 50 тыс рублей в месяц - 51%.

Выяснилось, что на имеющиеся сбережения, в случае потери всех источников дохода, прожить россияне смогут не более двух месяцев - 18%, не менее полугода - 15%, менее месяца - 13%, от трех до шести месяцев - 11%.

Свои расходы респонденты (38%) планируют на минимальный срок - менее полугода, показало исследование. Планы по расходам на срок до года есть у 17% сограждан, более длительная перспектива складывается только у 11% россиян. Никак не планируют расходы 34% опрошенных.