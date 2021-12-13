В России выявили 29 558 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 29,5 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 29 558 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 328 (7,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 2 894, в Санкт-Петербурге – 1 968, в Московской области - 1 999. В Краснодарском крае новых случаев 812, в Ставропольском крае - 455, в Крыму - 193, в Дагестане - 158, в Адыгее - 111, в Кабардино-Балкарии - 97, в Северной Осетии - 89, в Чечне - 81, в Ингушетии - 78, в Карачаево-Черкесии - 72.

Суточный прирост составил 0,30%, общее число инфицированных достигло в России 10 046 454 человека.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 28 561 человек, за весь период - 8 769 916 человек.

Умерли за сутки 1 121 пациент с коронавирусом, с начала пандемии – 290 604 человека.