Разлив нефтепродуктов на Волге ликвидирован

Спасатели собрали свыше 200 кг нефтеводяной эмульсии

в районе разлива нефти на Волге в Астраханской области, сообщает пресс-служба Морспасслужбы.

"Спасатели Каспийского филиала Морской спасательной службы ликвидировали аварийный нефтяной разлив, обнаруженный в районе 3044 км реки Волга. С поверхности воды было собрано 210 килограммов нефтеводяной эмульсии, а также замазученный сорбент и мусор", - сказано в сообщении.

Радужная маслянистая пленка протяженностью около 50 м была обнаружена 11 декабря в Астрахани в районе улицы Латышева.