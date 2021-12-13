В Крыму пьяный водитель сбил двух детей

В Крыму автомобилист в состоянии алкогольного опьянения сбил двух подростков в воскресенье.

Кроссовер Acura MDX сбил детей, которые шли по обочине дороги. В результате 14-летняя девочка скончалась в больнице от полученных травм, 13-летний мальчик госпитализирован, информирует пресс-служба МВД по Крыму.

ДТП произошло в Симферопольском районе полуострова. За рулем автомобиля находился 38-летний мужчина. После наезда на пешеходов его автомобиль столкнулся с автомобилем Ford Transit.

По данным полиции, у водителя иномарки имелись признаки опьянения, проводится проверка. Заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).