QR-коды станут доступны для россиян с иностранной вакциной

Граждане России, привитые иностранными вакцинами от коронавируса, смогут получить ковид-сертификат на 6 месяцев после сдачи теста на антитела. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода", - приводит ее слова РИА Новости.

Вице-премьер отметила, что россияне, которые привились "Спутником V" за рубежом, тоже смогут получить сертификат.