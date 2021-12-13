Турецкая лира упала до исторического минимума

Турецкая лира установила новый антирекорд, на валютных торгах в понедельник утром (на 9.40 мск) лира торговалась по 14,1 лиры за доллар. На данный момент курс колеблется в районе 14,5-14,8 лиры за доллар.

В начале года лира торговалась по курсе 7,4, таким образом, за год эта валюта подешевела на 50%.

Центробанк Турции 16 декабря планирует в очередной раз понизить ставку, обвал нацвалюты эксперты связывают с этим. Регулятор 18 ноября снизил ставку с 16 до 15%, вскоре после этого произошло максимальное суточное падение лиры за последние 20 лет - на 16% за день.

За последние 10 дней турецкий регулятор трижды вбрасывал доллары, но переломить тренд на обесценивание лиры не удалось.