Пенсионер попал под колеса иномарки на Ставрополье

Житель Пятигорска был госпитализирован в результате аварии в Минераловодском округе Ставрополья.

В краевом УГИБДД ГУ МВД России сообщили что на трассе Кавказ водитель автомобиля "Рено Сандеро" сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

Установлено, что за рулем иномарки была жительница поселка Горячеводского, она за последние два года привлекалась к ответственности за различные нарушения.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельств случившегося.