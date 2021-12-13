Саакашвили попросил украинцев поддержать его

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook призвал жителей Украины присоединиться к акции #FreeMisha.

Напомним, что Саакашвили является гражданином Украины. Президент этой страны Владимир Зеленский ранее заявлял, что он лично и украинские власти будут заниматься возвращением бывшего лидера Грузии.

"Несмотря на все пытки и полностью срежиссированные политические процессы - это оценка международной правозащитной организации Amnesty International и других компетентных организаций – я не сломался. Больше всего для меня было оскорблением, когда на многочисленной акции в поддержку меня полиция охотилась за украинскими флагами и с яростью их топтала. Я обращаюсь к вам за поддержкой. Присоединяйтесь к кампании #FreeMisha в Facebook, наклейками на машинах и домах! Люблю вас!" – написал он.

Саакашвили также подчеркнул, что "был очень близок к смерти" из-за 50-дневной голодовки и избиений.