Штаммом "омикрон" заразились 16 россиян

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об обнаружении у 16 вернувшихся в страну граждан России нового омикрон-штамма.

"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением", — цитирует Голикову РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 7,3%. Показатель составил 144,95 на сто тыс населения. В то же время в 24 регионах возросло число госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии.

По словам вице-премьера, двумя компонентами вакцины от COVID-19 привились 68,8 млн человек, одним — 75,5 млн граждан.