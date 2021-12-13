Володин: законопроект о введении QR-кодов на транспорте не рассматривается

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения", - сообщил он в понедельник в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что данное решение стало результатом "диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан".