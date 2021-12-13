В Казахстане рыбалка закончилась гибелью семейной пары

В поселке Денисовка Костанайской области автомобиль Renault Duster с тремя пассажирами провалился под лед.

Отмечается, что после рыбалки машина попала в промоину и провалилась под лед. Из троих человек, находившихся в салоне, удалось спастись 62-летнему мужчине. Жертвами оказались 56-летний водитель и его 44-летняя супруга.

Выбравшийся из затонувшего автомобиля друг семьи сообщил о ЧП своему сыну, который далее передал информацию в службу 112, сообщает Sputnik Казахстан.

К месту происшествия прибыла бригада скорой помощи. Мужчина от госпитализации отказался.