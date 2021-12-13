Новый этап туристического кешбэка в России начнется 18 января

В начале 2022 года в России стартует очередной этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Продажи <...> стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно", - пояснила Догузова.

По ее словам, еще один этап программы запланирован на будущую осень. "Точные даты старта мы объявим во второй половине года", - сказала глава Ростуризма.

Чтобы получить кешбэк в размере 20%, необходимо оплатить путешествие по России онлайн-картой МИР, вернуться может не более 20 тыс рублей.