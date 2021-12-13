В Ташкенте с 1 января подорожает общественный транспорт, но есть исключение

С нового года в Ташкенте стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 1700 сумов - примерно на 20% от текущей стоимости.

В настоящее время проезд в автобусе и метро стоит 1400 сумов. При этом с 1 января оплата проезда по транспортным картам будет дешевле, чем наличными и составит 1300 сумов.

Нововведения предусмотрены проектом решения хокима города "О введении новых тарифов". В документе отмечается, что в Москве и Алматы население чаще всего оплачивает проезд транспортными картами, так как это выгоднее. Власти Ташкента также решили стимулировать население пользоваться картами - это позволит сократить оборот наличных денег, что будет способствовать улучшению работы общественного транспорта и облегчит работу кондукторов.