В Москве будет снежно и скользко

Синоптики Гидрометцентра сообщили о том, что сегодня в Москве облачно, пройдёт снег, на дорогах гололедица и до минус трех градусов.

Днем в понедельник и в ночь на вторник температура воздуха в столице составит от минус одного до минус трех градусов, по области столбики термометров покажут до минус шести градусов.

"Ветер юго-восточный и южный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба", - говорится в сообщении погодного ведомства.

Также отмечается, что желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и области до 11:00.