У президента ЮАР выявили коронавирус

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заразился коронавирусом.

"Президент Сирил Рамафоса проходит лечение, так как испытывает несильные симптомы, вызванные COVID-19. 12 декабря 2021 года он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию", - сообщает канцелярия главы государства.

Президент ЮАР находится на самоизоляции, ранее он прошел полный курс вакцинации. Временно выполнять функции главы республики будет вице-президент Дэвид Мабуза.

Новый омикрон-штамм коронавируса впервые был выявлен в ЮАР и Ботсване в последнюю неделю ноября, он уже проник в 63 государства. В Великобритании на новый штамм приходится около трети новых случаев заражения. В России известно о четырех ввозных случаях. По данным ВОЗ, новый штамм не так опасен как дельта, но лучше противостоит вакцинам.