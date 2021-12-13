Германский "светофор" включил красный свет для "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток - 2" пока не может быть одобрен из-за несоответствия европейскому праву, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в воскресенье в эфире телеканала ZDF.

"Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен", - сообщила Бербок.

Она отметила, что проект пока "не соответствует предписаниям" ЕС.

Оператору газопровода требуется одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. В настоящее время сертификация остановлена, оператору Nord Stream 2 AG необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

В договоре нового правительства Германии подчеркивается верховенство общеевропейских нормативов в вопросах энергетических проектов.

Напомним, в Германии сформировано новое коалиционное правительство, его называют "светофором" по цветам входящих в него партий - СДПГ, Союза 90/Зеленых и СвДП. Эксперты полагают, новое правительство Германии будет более подвержено влиянию США и менее конструктивно настроено на сотрудничество с Россией.

Партии решили разграничить сферы влияния в соответствии с сильными сторонами каждой. "Зеленые" возьмут на себя ответственность за экологию, а также внешнюю политику и сферу культуры.

Бербок, ставшая главой МИД в правительстве канцлера Олафа Шольца, будучи сопредседателем "зеленых", в последние годы постоянно требовала остановки проекта "Северный поток - 2".