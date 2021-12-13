Треть россиян не слышали о выходном 31 декабря

Треть граждан России не знают, что 31 декабря объявили выходным днем, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

В исследовании участвовали свыше 5000 пользователей сервиса из всех субъектов страны.

Отмечается, что 15% участников заявили, что выйдут на работу в последний день уходящего года. В подавляющем большинстве (80%) это те, кто трудится в сфере ритейла. Еще 11% будут работать 31 декабря неполный день, в основном (68%) это работники транспорта и логистики.

В исследовании подчеркивается, что 45% опрошенных займутся 31 декабря приготовлением угощений, еще 29% будут ждать праздника, столько же участников исследования будут смотреть телевизор. 23% займутся уборкой, 15% - украшением квартиры, 11% - подарками.

Помимо этого, каждый десятый респондент заявил, что хочет выспаться перед новогодней ночью. В гостях этот выходной проведут 9% опрошенных, 8% собираются гулять. Другой город или другую страну посетят 7%.