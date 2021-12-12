Врач: неврологические проблемы Саакашвили следует лечить за границей

Невролог Отар Тоидзе, который посетил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в воскресенье вместе с консилиумом врачей при омбудсмене, сообщил, что пациенту нужна реабилитация за рубежом.

"Его [Саакашвили] неврологический статус является ведущим в его заболевании. Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера», - рассказал врач.

Проблемы Саакашвили не выходят за нормативные рамки, он нуждается в основном в специальной реабилитации. «Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, возможность которой в Грузии мы не нашли", - указал Тоидзе.

Экс-президенту нужно такое лечение, которого в Грузии нет.

В воскресенье вечером консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии Нино Ломджарии, осмотрел Саакашвили, вскоре будет предоставлен отчет медиков.