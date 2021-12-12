Дополнительные поезда свяжут Ростов-на-Дону с Кисловодском и Имеретинским курортом 

Дополнительные поезда будут курсировать между Ростовом-на-Дону и Имеретинским Курортом, а также Кисловодском, в новогодние праздники. Такое сообщение распространила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"Для удовлетворения спроса пассажиров в период новогодних и рождественских каникул назначены дополнительные поезда №655/656 Ростов-Главный - Имеретинский Курорт и №683/684 Ростов-Главный - Кисловодск", - сказано в нем.

В общей сложности на предстоящие праздник (с 24 декабря по 9 января) РЖД планирует назначить свыше 500 дополнительных поездов, которые будут курсировать по самым востребованным маршрутам, соединяющим крупнейшие региональные центры с Москвой, Санкт-Петербургом и городами-курортами.

В компании ожидают, что пик отправления пассажиров придется на 29 и 30 декабря, а также на 8 и 9 января.

В холдинге отметили, что в случае повышенного спроса на поездки в составы поездов могут быть включены новые вагоны.