ВОЗ: омикрон менее опасен, но более устойчив к вакцинам

Новый штамм коронавируса "омикрон", вероятно, менее опасен, чем "дельта", но вакцины защищают от него хуже, следует из технической информации ВОЗ.

"На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против "омикрон". Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма "омикрон" позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта", - отметили в ВОЗ.

Эксперты добавили, что по предварительным данным, омикрон менее опасен. В большинстве выявленных на данный момент случаев заболевание протекает либо бессимптомно, либо болезнь переносится в легкой форме.

Омикрон-штамм выявлен уже в 63 странах. В ВОЗ полагают, что по скорости распространения он может превзойти "дельту".