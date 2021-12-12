Первый в СКФО центр иппотерапии начнут строить со следующего года

Строительство первого на Северном Кавказе центра лечебно-верховой езды стартует в будущем году, рассказал полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе итогового заседания межрегионального клуба лидеров "Будущее Кавказа" в Пятигорске.

По его словам, в учреждении одномоментно смогут проходить иппотерапию 300 детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Предусмотрено создание крытого манежа, гостиницы и так далее", - цитирует полпреда ТАСС.

Ранее стало известно, что центр иппотерапии откроют в городе-курорте Ессентуки на Ставрополье.