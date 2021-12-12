Нафтали Беннет приехал в ОАЭ поговорить об Иране

Сегодня в ходе своего первого официального визита в ОАЭ премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретится с наследным принцем шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном. В заявлении офиса Беннета говорится, что он обсудит "углубление связей между Израилем и ОАЭ, особенно экономические и региональные вопросы".

"Аль-Джазира" отмечает, что в прошлом году Израиль и ОАЭ официально оформили свои отношения в рамках заключенного при посредничестве США Соглашения Авраама, которое привело к заключению целого ряда сделок - от туризма и бизнеса до передовых технологий.

Встреча пройдет на фоне напряженных ядерных переговоров между мировыми державами и Ираном. Укрепление отношений между ОАЭ и Израилем проходит на фоне общей озабоченности по поводу ядерной программы ИРИ. Израиль полон решимости помешать Тегерану получить ядерное оружие, в то время как Иран настаивает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей. В последние недели Израиль направил своих высокопоставленных дипломатов на встречу с союзниками в Европе, США и на Ближнем Востоке, чтобы добиться более жестких мер в отношении Ирана.

В бытность президентом США Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от ядерной сделки в 2018 году и усилил санкции против Ирана. Теперь переговоры в Вене нацелены на то, чтобы снова привлечь Соединенные Штаты к сделке и вернуть Иран к полному соблюдению своих обязательств. Беннет призвал к прекращению переговоров в Вене, обвинив Тегеран в "ядерном шантаже" и обвинив его в том, что он будет использовать любые доходы от отмены санкций для укрепления военного арсенала, который может навредить Израилю.

Советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль-Нахайян посетил Иран в начале этого месяца. Поездка стала первой в своем роде с тех пор, как в 2016 году отношения между двумя странами ухудшились.

Визит Беннета в ОАЭ следует за исторической поездкой министра иностранных дел Яира Лапида в июне по случаю открытия посольства Израиля в Абу-Даби.

Встреча Лапида с министром иностранных дел ОАЭ стала первым визитом на высшем уровне израильского официального лица в арабское государство Персидского залива с момента официального установления отношений между двумя странами.

Бахрейн, Судан и Марокко приступили к установлению связей с Израилем. Региональное сближение также осуждалось палестинцами, которые хотели, чтобы их требования о государственности, свободной от израильской оккупации, были рассмотрены в первую очередь.