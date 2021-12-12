Захарова: Украина накачивается оружием и боевиками с Запада

Милитаризация Украины продолжается, Запад направляет туда оружие и боевиков, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Крым 24".

"Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", - сказала представитель российского МИД.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что с 2014 года Вашингтон выделил на поддержку украинской армии более $2,5 млрд.

На этой неделе Украина должна получить от США стрелковое оружие и боеприпасы. Проект оборонного бюджета США на 2022 год включает $300 млн на оказание военной помощи Украине. Кроме того, Совет ЕС 2 декабря выделил 31 млн евро украинским ВВС.