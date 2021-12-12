Новогодние елки улучшают самочувствие, выяснили американские ученые

Уже скоро дома наполнятся ароматами хвои и тягучей липкой смолы елей, украшенных блестящими игрушками и переливающимися огнями. Ничто не ассоциируется с грядущим праздником сильнее, чем свежесрубленное вечнозеленое дерево.

CNN пишет, что традиция зародилась в XVI веке в Германии и оттуда в течение трех столетий распространись по всему миру. Искусственная новогодняя елка была изобретена в США: первые пластиковые деревья были созданы в 1950-1960 годах.

Искусственные ели и сосны стали популярны благодаря удобству и долговечности, но с точки зрения оздоровительного эффекта они уступают настоящим деревьям, считают ученые.

Согласно исследованию, опубликованному в 2018 году в Behavioral Sciences, пребывание на природе приводит к облегчению психологического стресса. ”Живая ель в доме позитивно влияет на человека”, - говорит психолог Соня Питерсон-Льюис, доцент филадельфийского Университета Темпл. По данным различных отчетов, полноценные прогулки по лесу положительно сказываются на самочувствии людей. Пребывание на природе снижает уровни кортизола, гормона, ответственного за стресс.

Но можно ощутить благотворное влияние природы, в частности, что касается, борьбы со стрессом, благодаря комнатным растениям, считают авторы исследования, опубликованного в журнале International Journal of Environmental Health Research.

Настоящая новогодняя елка имеет множество преимуществ для психического здоровья, уменьшает тревожность и помогает бороться с депрессией, говорит Чарли Холл, профессор и декан кафедры ботаники в техасском Университете A&M в Колледж-Стейшен.

”Люди более сострадательны, когда у них в доме есть растения и, конечно же, живая елка”, - говорил Холл. По его словам, если у вас есть возможность отправиться за новогодним деревом вместе со своими любимыми, плюсов для психического здоровья еще больше.

Искусственные елки, по словам Холла, проигрывают живым. Вечнозеленые растения являются источником фитонцидов, химического вещества, способствующего активности естественных клеток-киллеров, которые борются с вирусным инфекциями и составляют важную часть нашей иммунной системы. Тем не менее, Холл считает, что искусственное дерево лучше, чем вообще без него.

Несмотря на то, что у большинства новогодних елок ствол подрубается, они по-прежнему довольно полезны, говорит Холл. Благодаря фотосинтезу деревья продолжают производить кислород. ”До тех пор пока иголки зеленые и в комнату проникает свет, фотосинтез продолжается”, - говорит Холл. Вот почему так важно, чтобы новогодняя ель стояла в воде.

Новогодние деревья источают ароматный, лесной аромат, который напоминает многим из нас о прошлом. ”Здесь дело не только в химических свойствах эфирных масел, содержащихся в хвое, но и в наших собственных воспоминаниях, которые ассоциируются с запахом ели,” - говорит Питерсон-Льюис. Еловый запах наполняет чувством благодарности и потери.

Настоящая новогодняя ель или сосна может пробудить воспоминания, хорошие или плохие. Если традиция не идет на пользу психическому здоровью, можно всегда придумать новую, считает Питерсон-Льюис. ”Традиции как олимпийский рекорд: их создают, чтобы потом улучшить”, - уверена психолог.