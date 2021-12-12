Блинкен: "Северный поток - 2" является рычагом воздействия на Россию

Газопровод "Северный поток - 2", который пока еще не запущен в эксплуатацию, является рычаг воздействия на Россию, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если он (трубопровод) когда-то и начнет функционировать, крайне маловероятно и трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновить агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать действия", - сказал он в интервью телеканалу NBC.

По мнению Блинкена, президенту РФ Владимиру Путину стоит обращать внимание на данное обстоятельство при планировании своих дальнейших действий. "В действительности, это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ", - убежден госсекретарь США.

Россия уже не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать. В МИД России говорят о том, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.