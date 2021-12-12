Трассы для катания на "ватрушках" скоро откроются на курорте "Ведучи" в Чечне

Действующие весь год тюбинговые трассы откроются на горнолыжном курорте "Ведучи" в феврале, рассказал министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

По его словам, реализацией проекта в ОЭЗ "Ведучи" занимается инвестор, он создает три параллельные трассы, каждая по 160 м.

"Техническое открытие будет в конце декабря, а уже полностью оснащенные трассы с траволаторами для комфортного подъема планируется открыть к концу февраля", - приводит слова главы ведомства ТАСС.

Байтазиев добавил, что, благодаря реализации проекта, у туристов будет дополнительный импульс для посещения курорта.

Министр отметил, что в конце декабря в "Ведучи" заработает SPA-комплекс, на территории курорта уже действуют велопрокат, кинотеатр, караоке, игровые комнаты и лучный тир.