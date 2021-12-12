Вор лишил забывчивую жительницу Новороссийска денег с банковской карты и смартфона

В Новороссийске задержан мужчина, подозреваемый в краже денег с банковской карты. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Местная жительница оставила на лавочке на улице мобильный телефон и пакет с документами. Вскоре она узнала о списании с ее карты более 8 тыс рублей и обратилась в полицию. В общей сложности она лишилась 13 тыс рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался 34-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

"Установлено, что мужчина похитил оставленный без присмотра мобильный телефон и пакет с документами. С помощью мобильного приложения злоумышленник перевел денежные средства со счета потерпевшей на свой, после чего похищенное средство связи сдал в ломбард, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.2 и 3 ст.158 УК РФ "Кража". На время предварительного следствия для мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.