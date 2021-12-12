Саакашвили посетил очередной консилиум врачей по настоянию омбудсмена

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценили в воскресенье народный защитник Грузии Нино Ломджария и созванный ею консилиум врачей.

Врачи и омбудсмен побывали в Горийском военном госпитале, где изучили вопрос оптимальности дозировки психотропных препаратов, назначенных Саакашвили.

"Я пока ничего не могу сказать, я не врач, врачи сами расскажут. По их словам, в некоторых случаях ситуация изменилась к лучшему, в некоторых случаях - ухудшилась", - заявила Ломджария.

Вердикт врачей, добавила омбудсмен, будет опубликован в ближайшие дни. Медики опубликуют окончательный отчет о состоянии здоровья экс-президента и дадут рекомендации.

По мнению Ломджария, проблемой остается то, что Саакашвили до сих пор не обеспечен местом для прогулок на свежем воздухе, также ему необходимо увеличить физическую нагрузку.

Врач-психиатр Марине Кураташвили, также посетившая Саакашвили сообщила, что дальнейшее лечение пациента будет обсуждаться. "Есть проблемы. Михаилу Саакашвили нужна как медицинская, так и психотерапевтическая помощь", - подчеркнула она.

Омбудсмен обеспокоена тем, что Саакашвили вводят психотропные препараты, неадекватное употребление которых расценивается как фармакологическая пытка. При этом лечащий врач экс-президента Нино Гогоришвили пояснила, что психотропные препараты были назначены пациенту еще до попадания в тюрьму - в связи с проблемами со сном.