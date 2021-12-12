Семь автомобилей пострадали в Ташкенте из-за автобуса

Массовое ДТП случилось в Ташкенте в воскресенье, участниками стали автобус и семь легковых автомобилей.

"12 декабря примерно в 15:00 на перекрестке Домрабад в Чиланзарском районе водитель автобуса Isuzu, следующий маршрутом №70, по предварительной информации, не справился с управлением транспортным средством и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей", – сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента, передает Podrobno.uz.

Столкновение произошло с автомобилями "Лабо", "Спарк", "Матиз", "Нексия-3", "Матиз", "Ласетти" и "Нексия-2".

Медицинская помощь потребовалась пассажиру автобуса и водителю "Лабо".

Ведется доследственная проверка всех обстоятельств ДТП.