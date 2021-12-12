Число жертв торнадо в США превысило 80

В Кентукки в результате торнадо погибли свыше 80 человек, сообщил губернатор штата Энди Бешир в воскресенье.

"Я знаю, что мы потеряли более 80 жителей Кентукки", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Ранее сообщалось о том, что в Кентукки погибли 70 человек. Губернатор штата полагает, что число жертв в регионе может превысить 100.

Максимальный ущерб торнадо нанес небольшому городу Мэйфилд, в котором проживает 10 тыс человек. Разрушены полицейский участок и пожарная станция, рухнула крыша свечного завода.

Торнадо затронул и соседние штаты - Миссури, Арканзас, Иллинойс, Теннесси. Сотни тысяч человек остаются без электричества после разгула стихии, случившегося в ночь на субботу.