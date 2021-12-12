Российский военный госпиталь закроется в Сухуме 15 декабря

Многопрофильный военный госпиталь Южного военного округа (ЮВО) РФ, завершит работу в Абхазии 15 декабря.

Ковидный госпиталь работал в Сухуме с 18 августа. "Колоссальная работа проведена нашими российскими коллегами [из госпиталя ЮВО], 15 декабря они планируют отбыть в место постоянной дислокации. Вся нагрузка опять ляжет на абхазское медицинское сообщество", - сообщил в воскресенье министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в эфире Абхазского телевидения.

Министр призвал население Абхазии соблюдать все меры предосторожности, а также пройти вакцинацию от коронавируса, так как это пока единственный способ остановить распространение инфекции.

С начала пандемии в Абхазии были инфицированы 36 177 человек, скончались 539 пациентов.