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"Ахмат" разгромил "Химки" тремя пенальти

&quot;Ахмат&quot; разгромил &quot;Химки&quot; тремя пенальти

Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) одержал победу в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв "Химки" (Подмосковье) со счетом 4:1.

Игра проходила в Грозном. Артем Тимофеев из "Ахмата" оформил дубль, забив два пенальти в ворота соперников. Также пенальти забил Мохамед Конате. После этого Конате на 65-й минуте удалось забить гол, ответный гол от "Химок" прилетел на 67-й минуте, его реализовал Александр Трошечкин.

В таблице РПЛ "Ахмат" занимает шестую строчку (27 очков). "Химки" замыкает таблицу чемпионата.

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