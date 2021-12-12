Блинкен сказал, что приблизит Украину и Грузию ко вступлению в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что чтобы приблизиться ко вступлению в Североатлантический Альянс, Украине и Грузии необходимо соответствовать предъявляемым требованиям.

"Альянс подтвердил в 2008 году, что <...> открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит [решение вопроса]", - пояснил Блинкен в интервью телеканалу NBC, показанном в воскресенье.