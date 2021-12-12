Путин: Россия досрочно гасила долги ради укрепления суверенитета

Президент России Владимир Путин сообщил в эфире канала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история", что страна в 2000-х годах старалась досрочно погасить внешние долги, образовавшиеся в 1990-е годы, ради укрепления суверенитета страны и улучшения кредитного рейтинга.

"Начиная с 2000 года мы постепенно, шаг за шагом, начали выправлять ситуацию в экономике. И возникла ситуация, когда мы не только смогли погасить все наши кредитные обязательства, но и начали создавать так называемые резервные фонды", - сообщил Путин.

К 2005-2006 году, напомнил он, удалось накопить около 500 млрд рублей (тогда $20 млрд), что помогло с выгодой досрочно гасить долги, экономя на процентах. Кроме того, досрочное погашение позволило России слезть с кредитной иглы, повысить суверенитет. " И третье - способность страны обслуживать свои долги отражается на [кредитных] рейтингах, которые в свою очередь дают возможность заимствовать уже на гораздо более выгодных условиях", - отметил президент.