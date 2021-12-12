В Иране с оптимизмом смотрят на возможное соглашение по ядерной сделке

Заместитель главы МИД Ирана, глава делегации страны на консультациях в Вене Али Багери сообщил, что Тегеран оптимистично настроен по поводу перспектив возвращения к ядерной сделке в ходе переговоров в Австрии.

"Мы с оптимизмом смотрим на достижение соглашения. Однако, учитывая неприятную предысторию, связанную с противоположной стороной, мы точно не будем наивными", - заявил представитель иранского МИД, пишет IRNA.

Багери отметил, что "на переговорном процессе царит конструктивная атмосфера".

В Вене проходит седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В минувший четверг иранская сторона представила остальным участникам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.