Страны G7: Россию ждут "серьезные последствия" в случае агрессии против Украины

Главы МИД стран "большой семерки" (G7) выступили с призывом к России придерживаться международных обязательств и пообещали серьезные последствия в случае нападения на Украину.

"Любое применение силы для изменения границ запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться, что любая военная агрессия в отношении Украины повлечет в ответ серьезные последствия и значительную цену", - говорится в заявлении, выпущенном в воскресенье по итогам встречи G7 в Ливерпуле.

Также G7 призвала Россию "снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства".

Встреча глав МИД стран "большой семерки" проходит на фоне обострения международной обстановки в связи с обеспокоенностью Запада перемещениями российских военных на границе с Украиной. На Западе полагают, что Россия может планировать вторжение на Украину.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, России в случае вторжения на Украину, следует ждать огромных последствий.

"Президент Джо Байден ясно сказал президенту [Владимиру] Путину, и я ясно говорил это министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России", - заявил он в интервью телеканалу NBC.