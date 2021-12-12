Омикрон-штамм может снизить эффективность вакцин в 32 раза

Исследование ученых из Гонконга показало, что новый штамм коронавируса "омикрон" может в 32 и более раз снижать эффективность вакцины от коронавируса. Исследовани проводилось для вакцины Pfizer/BioNTech. "Недавнее исследование, совместно проведенное медицинским факультетом LKS Гонконгского университета (HKUMed) и медицинским факультетом Китайского университета Гонконга (CU Medicine), показало, что "омикрон", последний вариант COVID-19, может значительно снизить способность вакцины Pfizer/BioNTech (BNT162b2) к нейтрализации вируса в 32 и более раз", - заявили в университете, пишет РИА Новости.

Теперь аналогичное исследование проводится для вакцины CoronaVac (Sinovac). По прогнозам ученых, результаты будут похожими.

Исследователи напоминают, что вакцинация все еще эффективна для предотвращения тяжелого протекания болезни и смертельного исхода.