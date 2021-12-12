Путин рассказал, как подрабатывал в 90-е годы

Президент России Владимир Путин рассказал, что в начале 1990-х годов подрабатывал частным извозом на своей "Волге".

Трудные времена в начале 90-х годов Путин преодолевал "как все".

"Жил как все, но иногда приходилось подрабатывать и извозом. <...> Имеется в виду, на машине подрабатывать, частным извозом. Неприятно об этом говорить, честно если сказать, но, к сожалению, и это тоже было", - поделился президент в фильме "Россия. Новейшая история" на телеканале "Россия-1".

Это была "Волга", которую будущий президент привез из ГДР.

Ранее Путин рассказывал, что в 1996 году, покинув администрацию Санкт-Петербурга после поражения Анатолия Собчака на выборах мэра города, он даже думал "в такси подрабатывать", чтобы содержать семью с двумя детьми, однако принял поступившее предложение переехать в Москву и перейти в управделами президента.