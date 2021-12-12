Главная » Новости

Бесплатный автобус в Ташкенте пустили до рынка "Абу Сахий"

Бесплатный автобус в Ташкенте пустили до рынка &quot;Абу Сахий&quot;

В Ташкенте на рынок "Абу Сахий" теперь можно добраться на бесплатном электробусе.

Маршрут охватывает ключевые точки города, он проходит от станции метро "Чиланзар" до рынка, с остановками вдоль улицы "Шухрат", на автовокзале "Ташкент", массиве "Алгоритм" и других локациях.

Современный электробус администрация рынка "Абу Сахий" купила в Китае, он оборудован пандусом для маломобильных граждан. Вскоре маршрут начнут обслуживать еще несколько автобусов, движение станет регулярным.

современными системами кондиционирования, здесь есть пандус и система отслеживания местоположения.

2730 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!